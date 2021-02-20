Монсон оценил бойцовский потенциал Кокляева перед боем с Тарасовым

Боец смешанных боевых искусств Джефф Монсон заявил, что вне зависимости от того, победит ли пауэрлифтер Михаил Кокляев блогера и бойца ММА Артема Тарасова в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», он всё равно будет его уважать. Такое заявление Монсон сделал в субботу, 20 января.

По его словам, Кокляев очень сильный человек, но одной силы не достаточно, чтобы победить в бою.

«Очень тяжело от поднятия тяжелых штанг дойти до быстрых и четких ударов, это абсолютно разные вещи. И никогда не знаешь, как оно будет. Он будет делать абсолютно новое, незнакомое для себя», — заявил Монсон в интервью РЕН ТВ.

Ранее Монсон пожелал удачи Кокляеву и Новоселову. Они готовятся к поединкам в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире.

Главным событием турнира станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы.

В главных поединках встретятся Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.