Джефф Монсон ответил на вопрос о возможном реванше с братьями Емельяненко

Боец смешанных боевых искусств Джефф Монсон не собирается брать реванш с братьями Федором и Александром Емельяненко. Об этом он заявил в субботу, 20 февраля, в интервью РЕН ТВ.

«Говорю как спортсмен: очень тяжело остановиться. <...> Это что я умею, это то, чем я живу. У меня была серьезная травма месяц назад, это меня очень огорчает. Мое тело сломлено, но мой мозг, сам я не сломлен. <...> Плохая новость, что я больше не могу драться, хорошая — я могу помочь детям преуспеть в моем спорте», — приводит телеканал слова спортсмена.

При этом Монсон пожелал удачи спортсмену силовых видов спорта Михаилу Кокляеву и бойцу Максиму Новоселову, которые готовятся к поединкам в рамках турнира РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире.

Главным событием турнира станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы.

В соглавных поединках встретятся Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

О планах завершения спортивной карьеры Монсон сообщил в декабре 2018 года.

На счету Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА. Боец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях.