Песков заявил о необходимости поступательной работы в космической отрасли

Россияне ожидают прорыва в космической отрасли, но важно правильно оценивать суть происходящего, «Роскосмос» проделывает титаническую работу в этой отрасли, заявил в субботу, 20 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, конечно, будучи страной-пионером в освоении космоса и страной с глубочайшим потенциалом развития космической отрасли, конечно, мы все, россияне, ждем от этой отрасли прорывов и сенсаций. Это абсолютно нормальное ожидание, но работа эта строится из каждого года, насыщенного сложными пусками, проблемами. Главное — поступательно решать эти проблемы. И мы видим, что работа ведется титаническая», — сказал представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал критику пользователей Сети в адрес главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина после публикации им коллажа о высадке на Марс американского марсохода Perseverance. По словам пресс-секретаря российского лидера, реакция в соцсетях далека от квалифицированной.

«Как правило, те, кто пишут в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, они не обладают профессиональными данными, они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее. К этому нужно относиться с пониманием», — подчеркнул он.

Днем ранее Рогозин опубликовал в своем Twitter фотоколлаж в ответ на первую фотографию, сделанную американским марсоходом после посадки на Красную планету. Размещенный мем состоял из первого снимка ровера NASA Perseverance с поверхности Марса, на который была наложена фотография лица самого главы «Роскосмоса», заглядывающего в камеру американского аппарата.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — подписал публикацию Рогозин.

Ровер Perseverance («Настойчивый») сел на Марсе 18 февраля. Спустя несколько минут специалисты опубликовали в Twitter первый снимок Красной планеты с аппарата.

Марсоход имеет 23 камеры и два микрофона, чтобы передать видео и звук на Марсе в HD-качестве. Помочь в исследованиях должен дрон, которому предстоит летать в атмосфере планеты, в 100 раз более разреженной, чем на Земле.

В Кремле приветствовали успехи, которые NASA делает в освоении Марса, но призвали не забывать о российской космической программе.