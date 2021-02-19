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В Кремле оценили успехи NASA в освоении Марса

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Кремль приветствует успехи, которые NASA делает в освоении Марса, но призывает не забывать об отечественной космической программе. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые успехи в освоении космического пространства это достаточно важно для человечества, их можно только приветствовать. Каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции в хорошем смысле этого слова <...> Наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса, давайте ее тоже не будем забывать», — сказал он.

Марсоход Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. Диспетчер NASA отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты NASA получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера согласно графику.

Через час после посадки марсохода президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с этим событием.

Руководство госкорпорации «Роскосмос» 19 февраля также поздравило NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс.

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