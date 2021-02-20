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Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс

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Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал 19 февраля в своем Twitter фотоколлаж в ответ на первую фотографию, сделанную американским марсоходом после посадки на Красную планету.

Размещенный мем состоял из первого снимка ровера NASA Perseverance с поверхности Марса, на который была наложена фотография лица самого главы «Роскосмоса», заглядывающего в камеру американского аппарата.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — подписал публикацию Рогозин.

rogozin

Ранее в этот день шведская экоактивистка Грета Тунберг сделала сатирический ролик о Марсе. Она раскритиковала трату денег на освоение космоса и предложила больше думать о проблемах Земли.

Ровер Perseverance («Настойчивый») сел на Марсе 18 февраля. Спустя несколько минут специалисты опубликовали в Twitter первый снимок Красной планеты с аппарата.

Марсоход имеет 23 камеры и два микрофона, чтобы передать видео и звук на Марсе в HD-качестве. Помочь в исследованиях должен дрон, которому предстоит летать в атмосфере планеты, в 100 раз более разреженной, чем на Земле.

В Кремле приветствовали успехи, которые NASA делает в освоении Марса, но призвали не забывать об отечественной космической программе.

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