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Стало известно о состоянии переболевших птичьим гриппом сотрудников птицефабрики

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Все сотрудники птицефабрики на юге России, переболевшие птичьим гриппом, чувствуют себя хорошо. Об этом руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова сообщила в субботу, 20 февраля, на брифинге.

Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России
Пока случаев заражения человека не было, но вирус стремительно мутирует

«Все семь человек чувствуют себя хорошо, клиническое течение было у них очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменение в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики», — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».

Также глава Роспотребнадзора отметила, что на птицефабрике были проведены все мероприятия по защите людей и животных.

Ранее в этот же день Попова сообщила, что в России был лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека птичьим гриппом H5N8 у сотрудников птицефабрики на юге страны, сообщается на сайте kp.ru.

По ее словам, данные о заражении людей птичьим гриппом были отправлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В январе в Роспотребнадзоре рассказали «Известиям», что России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Сообщалось, что грипп могут занести перелетные птицы из Европы. По данным ученых, патоген быстро мутирует и может привести к заражению людей.

В середине февраля вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил риск возникновения новой пандемии из-за возможных мутаций вируса птичьего гриппа. По мнению вирусолога, такой риск существует, однако предсказать точное время его появления невозможно.

В апреле прошлого года эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Карякин объяснил, что птичий грипп может передаваться людямтолько при концентрированном контакте. Он рассказал, что в группе риска находятся охотники, которые убивают уток и гусей, после чего везут их тушки домой, а также работники птичьих подворий.

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