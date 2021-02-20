Вирусолог сравнил вакцины от коронавируса «Спутник V» и «КовиВак»

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сравнил в субботу, 20 февраля, вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «КовиВак».

По его словам, «Спутник V» — это векторная вакцина. Она сделана по форме аденовируса. «Третья наша вакцина («КовиВак». — Ред.) — это вакцина цельновирионная. Это означает, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться», — цитирует эксперта телеканал «360».

Альтштейн отметил, что цельновирионные вакцины хорошо известны в мире. Первый препарат по такому принципу был создан в Китае весной 2020 года, передает RT.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что в России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 — «КовиВак», которую разработал Центр имени Чумакова. Глава кабмина добавил, что в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

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