Люди с хроническими заболеваниями смогут привиться вакциной «КовиВак» в период ремиссии

Людям с хроническими заболеваниями разрешено проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «КовиВак» Центра имени Чумакова в период ремиссии. Об этом говорится в инструкции к препарату, опубликованной на сайте государственного реестра лекарственных средств.

«Временные противопоказания: <...> хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии», — говорится в документе.

Отмечается, что противопоказаниями для вакцинации являются беременность и грудное вскармливание.

Интервал между введением первой и второй доз вакцины составляет две недели.

«Вакцину вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча) двукратно с интервалом в две недели в дозе 0,5 мл», — написано в инструкции.

Продолжительность побочных реакций организма после применения вакцины не превышает трех дней, добавили в инструкции.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что в России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 — «КовиВак», которую разработал Центр имени Чумакова. Глава кабмина добавил, что в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

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