Названы способы снизить давление без лекарств

Американские эксперты из клиники Mayo Clinic назвали способы снизить давление без лекарственных препаратов.

Как рассказали специалисты, снизить давление поможет контроль веса, сбалансированная диета, ограничение в употреблении соли, а также физическая активность.

«Избыточный вес может вызвать нарушение сна, которое еще больше повышает кровяное давление», — приводит «РИА Новости» 19 февраля слова экспертов.

Эксперты также рекомендуют отказаться от продуктов, содержащих насыщенные жиры и холестерин и включить в рацион больше фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов. Как отметили специалисты, соль вредна из-за содержащегося в ней натрия.

«Даже небольшое снижение этих компонентов улучшит состояние вашего сердца и снизит артериальное давление примерно на 5–6 мм рт.ст. в случае гипертонии», — объяснили эксперты.

Из физических упражнений специалисты рекомендуют обратить внимание на ходьбу, езду на велосипеде, а также плавание. Кроме того, два раза в неделю нужно заниматься силовыми тренировками. Эксперты также посоветовали отказаться от кофе и алкоголя, снизить стресс.

В январе ученые назвали четыре напитка, которые помогают снизить кровяное давление. В частности, свекольный сок справляется с проблемой через несколько часов. Также снизить давление и нормализовать уровень холестерина поможет томатный сок, настой чайного гриба и красный чай из гибискуса.