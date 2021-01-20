Названы способные снизить кровяное давление напитки

Существует четыре напитка, которые способны снизить артельное давление, их список приводит портал Express.

Как уточняется, страдающим высоким давлением следует пить свекольный сок: он справляется с проблемой через несколько часов. При этом лучше всего использовать сок сырой свеклы.

Также снизить давление и нормализовать уровень холестерина поможет томатный сок. При регулярном его употреблении можно укрепить здоровье сердца и сосудов и уменьшить риск заболеваний.

Также с понижением кровяного давления справятся настой чайного гриба и красный чай из гибискуса.

Ранее в январе ученые заявили, что снизить риск возникновения рака и продлить жизнь поможет чай с имбирем. Утверждается, что в корне растения содержится вещество гингерол, которое обладает противораковыми свойствами. Также это вещество способствует долголетию, так как борется с «клеточным стрессом», который провоцирует старение.

Кроме того, растение помогает контролировать высокое кровяное давление благодаря салицилату, а также сохранить здоровье зубов и защитить ротовую полость от бактерий.