Назван предотвращающий возникновение рака напиток

Снизить риск возникновения рака и продлить жизнь поможет чай с имбирем, пишет Express в среду, 6 января.

В корне растения содержится вещество гингерол, которое обладает противораковыми свойствами. Также это вещество способствует долголетию, так как борется с «клеточным стрессом», который провоцирует старение. По мнению специалистов, имбирь становится еще полезнее в сочетании с зеленым чаем.

Исследование группы из 30 человек, которые ежедневно употребляли 2 г экстракта имбиря в день, показало, что у них значительно снизился риск возникновения рака кишечника.

Растение помогает контролировать высокое кровяное давление благодаря салицилату — компоненту аспирина, который разжижает кровь. Это помогает организму эффективнее бороться различными заболеваниями, включая инфекции и расстройства пищеварения.

Также имбирный чай помогает сохранить здоровье зубов и защитить ротовую полость от бактерий. Однако в материале отмечается, что чрезмерное употребление напитка может привести к изжоге и диарее.

В октябре сообщалось, что ежедневное употребление зеленого чая и кофе снижает смертность у больных диабетом второго типа на 63%.