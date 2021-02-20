Сомнолог назвал способы борьбы с бессонницей

Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов 20 февраля рассказал, как распознать бессонницу и побороть ее.

Специалист отметил, что бессонница — это «ощущение некачественного или недостаточного сна».

«То есть для того, чтобы сказать, есть у человека бессонница или нет, необходимо выслушать самого пациента: если он недоволен своим сном, бессонница у него есть», — отметил врач в беседе с RT

Кроме того, другими признаками бессонницы являются сонливость днем, снижение работоспособности, потеря концентрации и склонность к ошибкам, добавил врач. По его словам, чаще всего нарушения сна возникают на фоне почти ежедневных бытовых ситуаций, стрессов.

«При этом нарушение сна присутствует, пока мы ощущаем действие стресса. Например, мы с кем-то поругались, обдумываем эту ситуацию, думаем, как из нее выйти, — нервная система возбуждена, поэтому мы не можем заснуть какое-то время. Как только отношения восстанавливаются, бессонница проходит», — подчеркнул Полуэктов.

Он отметил, что кратковременная бессонница не несет последствий для здоровья. В случае если нарушения сна становятся регулярными, в действие вступают уже не стрессовые реакции.

По словам Полуэктова, этапом до обращения к врачу может стать попытка установить более правильный режим сна.

Ранее, 11 февраля, Полуэктов рассказал, чем могут быть опасны пробуждения по ночам.