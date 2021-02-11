Сомнолог назвал опасность пробуждений по ночам

Врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в эфире «Радио 1» в среду, 10 февраля, рассказал, чем могут быть опасны пробуждения по ночам.

Врач отметил, что в среднем человек пробуждается за ночь около 10 раз, в частности, когда переворачивается в постели. Это является нормальным явлением при условии, что он сразу же засыпает. Причиной пробуждений может быть стрессовая ситуация, которая приводит к повышению возбудимости нервной системы. Если проблема решена, а нарушение сна остается, то это уже считается бессонницей и требует вмешательства специалиста, пишет НСН.

«Если вы надолго лишились сна, дело плохо. Видимо, защитные ресурсы организма исчерпаны и нужны специальные дополнительные методы», — пояснил медик.

Специалист добавил, что бороться с этим состоянием можно рядом способов, одним из них является отказ от активной деятельности перед отдыхом. Так, не меньше часа должно пройти между физическими упражнениями и подготовкой ко сну, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В январе сомнолог Елена Царева рассказала о причинах частых ночных пробуждений. По словам специалиста, регулярные пробуждения ночью могут свидетельствовать о наличии различных заболеваний, поскольку проблемы со сном сопровождаются храпом, судорогами и дискомфортом в мышцах.