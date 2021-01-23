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Сомнолог назвала причины частых ночных пробуждений

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Регулярные пробуждения ночью могут свидетельствовать о наличии различных заболеваний, поскольку проблемы со сном сопровождаются храпом, судорогами и дискомфортом в мышцах. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала сомнолог Елена Царёва.

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По ее словам, в большинстве случаев речь идет о болезнях, связанных с органами дыхания. Сложности с ночным отдыхом также могут появиться из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и воспалительных заболеваний.

Кроме того, с частыми пробуждениями сталкиваются люди с заболеваниями щитовидной железы, добавила Царёва. Они обычно хотят спать днем, а вечером и ночью мучаются от бессонницы.

«Также хотелось бы отметить, что проблемы с ночным сном могут возникать у человека из-за возраста. Всё дело в том, что у пожилых людей уменьшается выработка мелатонина — гормона, который обеспечивает крепкий сон. Из-за этого человек начинает спать очень поверхностно и чувствительно реагировать на внешние раздражители», — пояснила сомнолог.

Обращаться к врачу специалист рекомендует тем, кто храпит каждую ночь или пробуждается больше трех раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, поскольку это может привести к апноэ — остановке дыхания во время сна.

19 января доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, что прием сладостей за четыре часа до сна поможет быстрее заснуть.

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