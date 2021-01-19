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Назван помогающий быстрее заснуть продукт

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Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов в беседе с агентством городских новостей «Москва» во вторник, 19 января, рассказал, что прием сладостей за четыре часа до сна поможет быстрее заснуть.

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«Было показано (по итогам исследования. — Ред.), что прием пищи с высоким гликемическим индексом, содержащей множество легкоусваиваемых углеводов, за четыре часа до сна ускоряет засыпание по сравнению с пищей, которая не содержит легкоусваиваемых углеводов», — пояснил специалист.

Таким образом, отметил эксперт, можно сделать вывод, что сладкое способствует засыпанию, хотя и не является полезным в других отношениях. Полуэктов подчеркнул, что аналогичного эффекта не происходит, если принимать пищу за два часа до сна вместо четырех. Врач указал, что воздействие сладкой пищи на качество сна не доказано.

Летом прошлого года руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о пользе проветриваний для здорового сна. По ее словам, для глубокого сна характерно снижение температуры тела человека, и чтобы быстрее в него погрузиться, надо заранее проветрить комнату.

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