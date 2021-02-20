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Госдеп пообещал добиваться прекращения поставок оружия Ирану

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Соединенные Штаты продолжат добиваться прекращения поставок оружия третьими странами Ирану независимо от санкционной политики ООН. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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«Независимо от санкционной архитектуры ООН мы продолжим использовать свое законодательство для того, чтобы другие страны не поставляли вооружения Ирану. В этом плане наша позиция не изменилась», — сказал дипломат.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что американские власти готовы возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана.

До этого, 18 февраля, США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Россия и Китай. После этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф снова призвал Вашингтон снять антииранские санкции.

В этот же день стало известно, что Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации бывшего американского президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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