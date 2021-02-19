Умерший в районе Керченского пролива моряк был гражданином Украины

Член экипажа судна April, который умер в районе Керченского пролива, по предварительным данным, после отравления, был гражданином Украины. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил председатель Азово-Донского профсоюза моряков Леонид Глушак.

«Умер гражданин Украины. Также в состав экипажа входят граждане Грузии и Турции, россиян там нет», — пояснил ТАСС Глушак.

Ранее в этот день экипаж судна под флагом Панамы, находящегося в районе Керченского пролива, вынужден был эвакуироваться в связи с отравлением пяти моряков, один человек на борту скончался.

По словам секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко, судну предложено было перейти на якорную стоянку в акватории порта Кавказ. Эвакуации препятствовали погодные условия.

В августе 2019 года сообщалось, что два гражданина Украины, работавшие моряками на судне «Магуc» под флагом Панамы, умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани.

К моменту прибытия бригады врачей один из пострадавших уже был в коме, второй находился в тяжелом состоянии. Вскоре первый умер в больнице, а за жизнь второго боролись врачи реанимационного отделения. Позднее он тоже скончался.