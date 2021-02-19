Член экипажа судна в Керченском проливе умер от отравления

Экипаж судна под флагом Панамы, находящегося в районе Керченского пролива, вынужден эвакуироваться в связи с отравлением пяти моряков, один человек на борту скончался. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Судно под панамским флагом, принадлежащие турецкому судовладельцу, судно «Април», — возникли проблемы с отравлением пяти членов команды <…>, один скончался. Оперативный дежурный направил к судну морской буксир «Меркурий», потому что судовладелец дал добро на медэвакуацию», — цитирует его ТАСС.

По словам Кравченко, судну предложено перейти на якорную стоянку в акватории порта Кавказ. Эвакуации препятствуют погодные условия. Количество человек на борту судна и их гражданство пока не установлены, отметил пресс-секретарь Росморречфлота.

В августе 2019 года сообщалось, что два гражданина Украины, работавшие моряками на судне «Магуc» под флагом Панамы, умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани.

К моменту прибытия бригады врачей, один из пострадавших уже был в коме, второй находился в тяжелом состоянии. Вскоре первый умер в больнице, а за жизнь второго боролись врачи реанимационного отделения. Позднее он тоже скончался.