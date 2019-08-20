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Двое украинских моряков насмерть отравились метиловым спиртом на Кубани

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Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне «Магус» под флагом Панамы, во вторник, 20 августа, умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

О том, что помощник капитана и матрос второго класса отравились, выпив спирт, в экстренные службы сообщил капитан судна. К моменту прибытия бригады врачей, один из пострадавших уже был в коме, второй находился в тяжелом состоянии. Вскоре первый умер в больнице, а за жизнь второго боролись врачи реанимационного отделения. Позднее он тоже скончался, передает ТАСС.

В порту Тамань уточнили, что в момент инцидента судно находилось за пределами территориальных вод России и остается там до сих пор.

«Это произошло не в акватории порта. Они были вообще за границами территориальных вод (дальше 12 миль от берега – Ред.)», — сказал собеседник агентства.

16 августа сообщалось, что два человека насмерть отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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