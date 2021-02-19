Лавров прокомментировал слухи о создании Турцией «Великого Турана»

Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что Турция преследует цель создания «Великого Турана», он также не думает о том, что страны, которые были частью СССР, могли бы поддержать данную идею. Об этом в пятницу, 19 февраля, он заявил в интервью РБК ТВ.

«Если же говорить о «Великом Туране» как наднациональном образовании в историческом смысле, не думаю, что Турция преследует такую цель. Не вижу, как в реальности страны, бывшие частью СССР и ставшие независимыми государствами, могут эту идею в каком-то виде поддерживать», — говорит Лавров.

Наоборот, по его словам, весь пафос внешней политики таких стран, как Азербайджан, в случае выступления власти Турции за «Великий Туран», заключается в укреплении своих национальных государств. Он отметил, что у Турции есть свои собственные интересы, к ним относятся «соплеменники, которые говорят с ней на одном языке».

Лавров также пояснил связь Турции и ряд стран Центральной Азии.

«Несколько наших республик заинтересованы в контактах. Там они продвигают конкретные проекты. Есть ТЮРКСОЙ — международная организация тюркской культуры. Существует и такая структура, как Парламентская ассамблея тюркоязычных государств. Все они функционируют уже достаточно давно. У них есть свои планы, проводятся мероприятия», — рассказал министр.

В основном, по его словам, это происходит через культурные, языковые, образовательные традиции.

Ранее, 13 февраля, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил о том, что Турции пора оставить мечты о территориях на юге России.

Такое заявление он сделал после того, как турецкий государственный телеканал TR1 показал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары к 2050 году. Согласно прогнозу, влияние страны будет расширено в том числе на юг России: Крым, республики Северного Кавказа, Краснодарский и Ставропольский края, Калмыкия, Ростовская и Астраханская области.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя намерения турецкой стороны, отметил, что Анкара мечтает о воссоздании Османской империи. При этом депутат выразил сомнения в намерениях Турции присоединить эти земли силовым путем.