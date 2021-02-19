Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лавров назвал отношения России с ЕС «разорванными в клочья»
Политика
В Совфеде назвали санкции против Медведчука нарушением конституции Украины
Мир
Лавров заявил о «ковбойских разборках» во внутренней политике США
Мир
Эстонский врач объяснил причины поддержки вакцины «Спутник V»
Мир
Антонов отметил актуальность предложений о сотрудничестве с США
Политика
Лавров прокомментировал слухи о создании Турцией «Великого Турана»
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мир
Лавров отметил рост авторитета России из-за вакцины «Спутник V»
Политика
Меркель и Макрон высказались о будущих отношениях с Россией

Лавров прокомментировал слухи о создании Турцией «Великого Турана»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что Турция преследует цель создания «Великого Турана», он также не думает о том, что страны, которые были частью СССР, могли бы поддержать данную идею. Об этом в пятницу, 19 февраля, он заявил в интервью РБК ТВ.

«Если же говорить о «Великом Туране» как наднациональном образовании в историческом смысле, не думаю, что Турция преследует такую цель. Не вижу, как в реальности страны, бывшие частью СССР и ставшие независимыми государствами, могут эту идею в каком-то виде поддерживать», — говорит Лавров.

Дружба против Москвы: Анкара, Лондон и Киев создают неофициальный союз
Страны хотят не допустить усиления России на Черном море

Наоборот, по его словам, весь пафос внешней политики таких стран, как Азербайджан, в случае выступления власти Турции за «Великий Туран», заключается в укреплении своих национальных государств. Он отметил, что у Турции есть свои собственные интересы, к ним относятся «соплеменники, которые говорят с ней на одном языке».

Лавров также пояснил связь Турции и ряд стран Центральной Азии.

«Несколько наших республик заинтересованы в контактах. Там они продвигают конкретные проекты. Есть ТЮРКСОЙ — международная организация тюркской культуры. Существует и такая структура, как Парламентская ассамблея тюркоязычных государств. Все они функционируют уже достаточно давно. У них есть свои планы, проводятся мероприятия», — рассказал министр.

В основном, по его словам, это происходит через культурные, языковые, образовательные традиции.

Ранее, 13 февраля, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил о том, что Турции пора оставить мечты о территориях на юге России.

Такое заявление он сделал после того, как турецкий государственный телеканал TR1 показал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары к 2050 году. Согласно прогнозу, влияние страны будет расширено в том числе на юг России: Крым, республики Северного Кавказа, Краснодарский и Ставропольский края, Калмыкия, Ростовская и Астраханская области.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя намерения турецкой стороны, отметил, что Анкара мечтает о воссоздании Османской империи. При этом депутат выразил сомнения в намерениях Турции присоединить эти земли силовым путем.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021