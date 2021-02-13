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В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о территориях юга России

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Турции пора оставить мечты о территориях на юге России, заявил в субботу, 13 февраля, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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Такое заявление он сделал после того, как турецкий государственный телеканал TR1 показал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары к 2050 году. Согласно прогнозу, влияние страны будет расширено в том числе на юг России: Крым, республики Северного Кавказа, Краснодарский и Ставропольский края, Калмыкия, Ростовская и Астраханская области.

«Все выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов», — цитирует Гемпеля «РИА Новости».

Он напомнил, что Анкара проявляла интерес к территории Крыма со времен его нахождения в составе Украины, когда Турция развернула на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность.

«Теперь Крым — это законная часть России. Россия — это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут», — подчеркнул Гемпель.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя намерения турецкой стороны, отметил, что Анкара мечтает о воссоздании Османской империи. При этом депутат выразил сомнения в намерениях Турции присоединить эти земли силовым путем.

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