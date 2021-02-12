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Госканал Турции показал карту расширения влияния Анкары на Крым и Кубань

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Турецкий государственный телеканал TR1 показал в эфире в пятницу, 12 февраля, карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары к 2050 году.

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Карту подготовила компания Stratfor. Согласно прогнозу компании, к 2050 году турецкое влияние будет расширено на Ближний Восток, Литву, Египет, Закавказье, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию, Кипр, Грецию, Грузию, Армению, Азербайджан, ОАЭ, Йемен, Северную Африку, Балканы, Среднюю Азию, а также на части азиатских республик бывшего СССР и России.

В зону интересов Турции попали Крым, республики Северного Кавказа, Краснодарский и Ставропольский края, Калмыкия, Ростовская и Астраханская области, а также части других регионов, которые расположены на юге европейской территории РФ.

В январе текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что республика за последние пять лет увеличила финансирование оборонных проектов в 11 раз.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не будет консультироваться с международными партнерами при проведении политики в оборонной сфере, пишет «Газета.ру».

В ноябре прошлого года Эрдоган заявил, что страна решительно настроена к евроинтеграции и стремится строить свое будущее с Европой. По его словам, Анкара также стремится углубить сотрудничество со всеми дружественными государствами и союзниками.

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