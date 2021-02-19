МИД разослал приглашения иностранным посольствам на вакцинацию

МИД России разослал приглашения принять участие в программе вакцинации «Спутник V» всем иностранным посольствам, которые находятся в стране. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщается на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что рассылка приглашений диппредставителям — это абсолютно распространенное явление во многих странах.

«Практика рассылки приглашений диппредставителям вполне объяснима, так как успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране», — обратили внимание в ведомстве.

Российские дипломаты подчеркнули, что подобное предложение по вакцинации сотрудников от коронавируса является выполнением обязательств Москвы по международным договорам. В том числе конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Кроме того, сами сотрудники МИД РФ проходят вакцинацию препаратом «Спутник V».

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила ситуацию с вакцинацией российских дипломатов за рубежом от коронавирусной инфекции.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%. В исследовании сообщается о промежуточных результатах третьей фазы испытаний. Среди 20 тыс. участников было 2 тыс. человек старше 60 лет. В статье говорится о хорошей переносимости препарата и в этой возрастной группе.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.