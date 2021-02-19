В МИДе рассказали о вакцинации российских дипломатов за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила в пятницу, 19 февраля, ситуацию с вакцинацией российских дипломатов за рубежом от коронавирусной инфекции. Об этом на сказала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы систематизировали всю эту работу. Наши посольства собрали по своим странам всю информацию и передали в центр. Центр смотрит, как по каждой точке организовать работу по вакцинации», — сказала Захарова.

Так она уточнила, что в Армении российские дипломаты имели возможность вакцинироваться вместе с военными на военной базе РФ.

Ранее этот же день МИД РФ предложил всем работающим в России иностранным дипломатам привиться от COVID-19, передает RT. Ведомство разослало всем зарубежным посольствам ноту с предложением вакцинировать их сотрудников.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%. В исследовании сообщается о промежуточных результатах третьей фазы испытаний. Среди 20 тыс. участников было 2 тыс. человек старше 60 лет. В статье говорится о хорошей переносимости препарата и в этой возрастной группе.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

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