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Чудинов уступил Чилембе в весе

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Российский боксер, чемпион WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов оказался легче, чем его малавийский соперник Айзек Чилемба, передает в пятницу, 19 февраля, телеканал РЕН ТВ.

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Взвешивание спортсмены проводили перед предстоящим боем, который состоится 20 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вес африканского бойца оказался 76,6 кг. Чудинов уступил ему всего на 500 г, его вес составил 76,1 кг.

Кроме того, соперники провели битву взглядов, а также выразили друг другу уважение, пожав руки.

Ранее, 15 февраля, Чудинов рассказал, как тренируется в преддверии боя. Он указал, что в последнюю неделю тренировок сосредотачивает усилия на скорости и тактике.

Его африканский оппонент выразил уверенность в своей победе. Чилемба тренируется у легенды бокса несколько лет. Рой Джонс в одном из интервью признавался, что обратил внимание на боксера в 2011 году, когда тот только приехал в США.

Спортсмены встретятся на ринге 20 февраля в столичном концертном зале «Вегас Сити Холл».

Помимо поединка Чудинова с Чилембой на ринге встретятся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

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