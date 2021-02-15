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Чудинов рассказал о подготовке к бою с Чилембой

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Чемпион WBA Gold в суперсреднем весе признался, что гонит от себя мысли перед боем с малавийским боксером Айзеком Чилембой. Об этом спортсмен написал в понедельник, 15 февраля, в своем Instagram.

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«Последняя неделя перед боем — финишная прямая. Тут главное не накрутить себя слишком сильно, но и не расслабляться. А мыслями я стараюсь наоборот максимально разгрузиться, чтобы не перегореть: думаю о бое только в зале. Как тренировка заканчивается — гоню эти мысли от себя», — рассказал боксер.

Он указал, что в последнюю неделю тренировок сосредотачивает усилия на скорости и тактике.

В свою очередь малавиец уверен в своей победе. Чилемба указал, что с нетерпением ждет визита в Россию и встречи со своим соперником.

В рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл», профессиональные боксеры встретятся со спортсменами из других дисциплин и популярными блогерами. В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо поединка Чудинов с Чилембой на ринге встретятся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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