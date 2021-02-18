Чудинов и ученик Роя Джонса Чилемба встретились на битве взглядов

Российский боксер, чемпион WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов и его малавийский соперник Айзек Чилемба, ученик легендарного боксера Роя Джонса, встретились на битве взглядов на пресс-конференции в Москве, сообщает 18 февраля телеканал РЕН ТВ.

Соперники выразили друг другу уважение, пожав руки.

Ранее, 15 февраля, Чудинов рассказал, как тренируется в преддверии боя. Он указал, что в последнюю неделю тренировок сосредотачивает усилия на скорости и тактике.

Его африканский оппонент выразил уверенность в своей победе. Чилемба тренируется у легенды бокса несколько лет. Рой Джонс в одном из интервью признавался, что обратил внимание на боксера в 2011 году, когда тот только приехал в США.

Спортсмены встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 20 февраля в столичном концертном зале «Вегас Сити Холл».

Помимо поединка Чудинова с Чилембой на ринге встретятся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.