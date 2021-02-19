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Астроном сравнила марсоход Perseverance с предыдущими моделями

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Каждая модель марсохода не только отличается от предыдущей большей развитостью оптики и улучшенной проходимостью, но и имеет свою собственную научную миссию, рассказала «Известиям» астроном, аспирант кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета Мария Боруха 19 февраля.

Накануне, 18 февраля, Perseverance прибыл на Марс в районе кратера Езеро и уже передал на Землю первые снимки. В первые несколько земных суток главной задачей марсохода будет настройка программного обеспечения и оборудования, в том числе систем для передачи данных на Землю.

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«На Марс отправлялись схожие аппараты — марсоходы «Проп-М» во время миссий Марс-2 и Марс-3. Также братьями были Spirit и Opportunity. Но говорить о том, что на Марс всегда отправляются одинаковые аппараты — это как сравнивать последний IPhone и пленочный фотоаппарат», — сказала ученый.

У первых марсоходов была миссия выжить, у последующих — исследовать атмосферу и поверхность планеты, в частности, на предмет наличия воды, отметила астроном. Теперь же ученые стремятся найти следы жизни.

«Марсоход Curiosity («Любознательность») был «засланным геологом» — он бурил поверхность Марса и анализировал полученные образцы на борту. Perseverance, разработанный на его базе, скорее «золотоискатель». Его задача — найти, сохранить и упростить передачу собранных им образцов на Землю для более детального изучения в наземных лабораториях», — сказала Мария Боруха.

Кроме того, на ровере установлен прибор MOXIE (эксперимент по использованию ресурсов кислорода на Марсе), с помощью которого планируется «добывать» кислород из углекислого газа марсианской атмосферы. Полученные этим прибором данные помогут в планировании будущих пилотируемых миссий на Марс, отметила специалист.

«Вместе с новым ровером на Марс отправился первый марсианский вертолет. Этот аппарат поможет сделать снимки Марса «как с дрона», аккуратнее прокладывать путь для марсохода и, конечно, будет использован для тестирования и демонстрации технологии полетов на Марсе», — заключила аспирант кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета.

Через час после посадки марсохода президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с этим событием. Руководство госкорпорации «Роскосмос» 19 февраля также поздравило NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс.

Накануне, 18 февраля, эксперт по космосу Андрей Ионин назвал разреженную атмосферу Марса одной из главных сложностей, с которой столкнется вертолет Ingenuity («Изобретательность») в составе миссии марсохода Perseverance.

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