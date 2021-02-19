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«Роскосмос» поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance

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Руководство госкорпорации «Роскосмос» поздравило NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс. Советующее сообщение появилось 19 февраля в Telegram-канале «Роскосмоса».

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«Поздравляю команду Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс. Желаю всем вам удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований!» — высказался заместителя гендиректора корпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. Диспетчер NASA отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты NASA получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера согласно графику.

Через час после посадки марсохода президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с этим событием. Американский лидер сказал, что гордится достижением американского ведомства, и попросил передать поздравления специалистам, которые участвовали в разработке, запуске и обслуживании марсохода.

В свою очередь, заместитель руководителя программы полета Мэтт Уоллес на пресс-брифинге сообщил, что команда NASA не зафиксировала повреждений Perseverance после посадки аппарата на Красной планете.

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