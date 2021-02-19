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Суд арестовал экс-главу Рузского района Подмосковья

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу Рузского района Московской области Максима Тарханова и его экс-заместителя Артема Рыбакова, которых подозревают в хищении 500 млн рублей. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля 2021 года в отношении Тарханова Максима, Рослякова Павла и Рыбакова Артема, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — говорится в сообщении суда.

Ранее в этот же день телеканал сообщал, что Тарханов, ныне работающий в правительстве Москвы, был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Вместе с чиновником задержан его экс-заместитель Рыбаков.

Как уточняет РЕН ТВ, в материалах дела речь идет о том, что Тарханов заключил соглашение с АО «АИС» на реконструкцию комплекса очистных сооружений, сделано это было без проведения конкурса на выбор подрядчика.

При этом работы по реконструкции, по данным следствия, организовывались в меньшем объеме, чем было предусмотрено соглашением. В результате ввод объекта в эксплуатацию стал невозможен, а ущерб бюджету составил 500 млн рублей.

Отмечается, что Тарханов и Рыбаков знали о завышении расходов и стоимости работ, однако ничего не предприняли. В результате АО «АИС» были выплачены сотни миллионов рублей, которые в период с декабря 2016-го до конца 2018 года были похищены участниками сговора.

Следствие предполагает, что Тарханов лично согласовывал «расходные» операции, а Рыбаков подписывал справки о работах на объекте. Сотрудникам, которые осуществляли контроль за реконструкцией, говорили продолжать согласовывать акты выполнения работ, которые фактически не проводились.

Преступная схема вскрылась спустя некоторое время после ухода Тарханова с поста главы района. 5 ноября 2018 года он ушел с должности и устроился на работу в московскую мэрию в качестве первого замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти.

Ранее в пятницу также сообщалось о задержании вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина и замглавы управы Коминтерновского района города Светланы Васьковой. Их обвиняют в крупном мошенничестве. Подробности дела не раскрываются.

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