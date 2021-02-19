Бывшего главу Рузского района задержали по подозрению в коррупции

Экс-глава Рузского района Московской области Максим Тарханов, ныне работающий в правительстве Москвы, задержан по подозрению в коррупционном преступлении, который повлекшем ущерб бюджету в сотни миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, в ночь на 18 февраля Максим Тарханов был задержан сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Также был задержан экс-заместитель Рыбаков. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Обоим вменяют статью 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий»).

РЕН ТВ сообщает, что речь идет о строительстве очистных сооружений, которые в Рузском районе совместно возводили местная администрация, Госстрой и ООО «АИТ». Сооружения после строительства должны были эксплуатироваться ООО «АИТ». На бумаге их возвели, подписали акты приема работ, однако в действительности район никаких очистных не получил.

Вскрылось преступление спустя некоторое время после ухода Тарханова с поста главы района. 5 ноября 2018 года он ушел с должности и устроился на работу в московскую мэрию в качестве первого замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти.

Через год на пост главы Рузского района избрали Николая Пархоменко. При нем обнаружилось, что очистные сооружения «построены» только на бумаге. Спустя еще год были задержаны руководители ООО «АИТ». По некоторой информации, результатом работы следователей с ними и стало задержание Тарханова и Рыбакова.

19 февраля сообщалось о задержании вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина и замглавы управы Коминтерновского района города Светланы Васьковой. Они обвиняются в крупном мошенничестве. Подробности дела не раскрываются.