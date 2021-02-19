Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Аксенов нашел плюсы для Крыма в обильных осадках
Экономика
Минпромторг получил обращение о росте цен на сырье для пластиковой упаковки
Мир
Защита обжалует решение рады об обвинении Януковича в событиях на майдане
Мир
Косачев оценил готовность США идти на уступки по «Северному потоку - 2»
Общество
Эстонский врач выступил в защиту российской вакцины «Спутник V»
Мир
В ФРГ обеспокоились быстрым распространением британского штамма COVID-19
Авто
В России началось производство обновленного хетчбэка Kia Picanto
Экономика
Роспатент получит доступ к данным системы маркировки
Общество
Метеоролог предупредила о предстоящем снегопаде в Москве

Вице-мэра Воронежа и замглавы районной управы задержали по делу о мошенничестве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержаны вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин и замглавы управы Коминтерновского района города Светлана Васькова по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказал представитель Ленинского районного суда Максим Рощупкин.

Дорогая Алена Дмитриевна: зарплатами прислуги главы Клина заинтересовались следователи
Алену Сокольскую проверяют на причастность к трудоустройству своих домработников в бюджетные детсады

«Вице-мэр администрации Воронежа Юрий Бавыкин и заместитель руководителя управы Коминтерновского района Светлана Васькова задержаны по делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Решается вопрос об избрании меры пресечения», — цитирует его ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что следователь ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста.

Подробности дела не раскрываются.

15 февраля Нижегородский районный суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным во взяточничестве.

Маркелова задержали в апреле 2017 года, в том же месяце указом российского лидера Владимира Путина он был освобожден от занимаемой должности. В ноябре 2019 года районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

По версии следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову взятку в размере более 235 млн рублей.

В свою очередь экс-министр сельского хозяйства республики Ираила Долгушева предоставляла ложную информацию от ведомства республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Коммерсант скрылся и находится в розыске.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021