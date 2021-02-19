Вице-мэра Воронежа и замглавы районной управы задержали по делу о мошенничестве

Задержаны вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин и замглавы управы Коминтерновского района города Светлана Васькова по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказал представитель Ленинского районного суда Максим Рощупкин.

«Вице-мэр администрации Воронежа Юрий Бавыкин и заместитель руководителя управы Коминтерновского района Светлана Васькова задержаны по делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Решается вопрос об избрании меры пресечения», — цитирует его ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что следователь ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста.

Подробности дела не раскрываются.

15 февраля Нижегородский районный суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным во взяточничестве.

Маркелова задержали в апреле 2017 года, в том же месяце указом российского лидера Владимира Путина он был освобожден от занимаемой должности. В ноябре 2019 года районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

По версии следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову взятку в размере более 235 млн рублей.

В свою очередь экс-министр сельского хозяйства республики Ираила Долгушева предоставляла ложную информацию от ведомства республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Коммерсант скрылся и находится в розыске.