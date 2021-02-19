Президент Танзании попросил жителей страны молиться три дня для победы над COVID-19

Танзанийцы должны молиться в течение трех дней для того, чтобы победить COVID-19. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил президент Танзании Джон Магуфули.

«Болезни есть и будут существовать дальше. Прошу танзанийцев еще раз, в ситуации, когда в мире присутствует серьезный разлад, продолжать молиться. Давайте начнем сегодня: сначала наши мусульманские братья, завтра, в субботу, наши братья-адвентисты, а в воскресенье — братья-христиане. Я уверен, что три дня в молитвах помогут нам победить», — слова лидера страны приводит радиостанция East Africa Radio.

Он также отметил, что страна не собирается вводить локдаун.

«И даже сейчас мы не будем вводить локдаун, мы знаем, что Бог есть», — сказал Магуфули.

Ранее 8 февраля неизвестная болезнь унесла жизни по меньшей мере 15 жителей Танзании. Представители системы здравоохранения страны рассказали Anadolu Agency, что инфекция вызывает у зараженных рвоту с кровью. Более 50 человек госпитализированы.

2 февраля стало известно, что медицинские власти Танзании не собираются закупать и ввозить в страну вакцину от коронавируса и прививать население. По словам министра здравоохранения, развития общин, гендера, по делам пожилых людей и детства страны Дороти Гважимы, танзанийцы находятся в полной безопасности в ситуации с этой инфекцией. Она призвала граждан придерживаться элементарных норм гигиены, а также делать ингаляцию в случае необходимости.

Танзания прекратила публиковать статистику по заболеваемости в апреле 2020 года, когда количество случаев этой инфекции достигло 509.

В конце января директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Африке Матшидисо Моэти призвала танзанийские власти поделиться информацией о ситуации с пандемией. Специалисты ВОЗ обеспокоены тем, что Африка не сможет избавиться от этой инфекции, если хоть одна из стран континента не будет с ним бороться эффективными и общепризнанными способами.

28 января Моэти заявила, что за последнюю неделю в Африке зарегистрировали 175 тыс. новых случаев коронавируса и 6,2 тыс. летальных исходов. С 29 декабря по 25 января число новых случаев выросло на 50% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.