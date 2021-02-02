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В Танзании решили не вакцинировать граждан от COVID-19

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Медицинские власти Танзании не собираются закупать и ввозить в страну вакцину от коронавируса и прививать население. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на министра здравоохранения, развития общин, гендера, по делам пожилых людей и детства страны Дороти Гважиму во вторник, 2 февраля.

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«Минздрав не планирует получать вакцины от COVID-19», — приводит телеканал ее слова с пресс-конференции.

По словам Гважимы, танзанийцы находятся в полной безопасности в ситуации с этой инфекцией. Она призвала граждан придерживаться элементарных норм гигиены, а также делать ингаляцию в случае необходимости.

Глава государственной службы по химическим препаратам Фиделиче Мафумико предложил лечиться от этого вируса лекарственными травами.

В январе президент Танзании Джон Магуфули заявил, что у страны нет необходимости использовать вакцину от коронавируса.

Танзания прекратила публиковать статистику по заболеваемости в апреле 2020 года, когда количество случаев этой инфекции достигло 509.

В конце января директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Африке Матшидисо Моэти призвала танзанийские власти поделиться информацией о ситуации с пандемией. Специалисты ВОЗ обеспокоены тем, что Африка не сможет избавиться от этой инфекции, если хоть одна из стран континента не будет с ним бороться эффективными и общепризнанными способами.

28 января Моэти заявила, что за последнюю неделю в Африке зарегистрировали 175 тыс. новых случаев коронавируса и 6,2 тыс. летальных исходов. С 29 декабря по 25 января число новых случаев выросло на 50% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.

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