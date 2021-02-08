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В Танзании 15 человек умерли от неизвестной болезни

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Неизвестная болезнь унесла жизни по меньшей мере 15 жителей Танзании, пишет в понедельник, 8 февраля, Anadolu Agency со ссылкой на представителей системы здравоохранения страны.

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Они рассказали, что инфекция вызывает у зараженных рвоту с кровью. Более 50 человек госпитализированы.

«Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если затягивали с походом в больницу», — рассказал главный врач округа Чунья Фелиста Кисанду.

По его словам, в район была направлена группа медицинских экспертов для клинической оценки состояния пациентов и расследования причин вспышки.

Врач указал, что различные образцы крови пациентов были отправлены в правительственные лаборатории для проверки возможного наличия следов ртути.

Первоначальные данные показывают, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени. Пациентам посоветовали избегать употребления алкоголя и курения сигарет.

Согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, в 2018 году была зафиксирована вспышка аналогичной болезни, когда несколько человек обращались к медикам с высокой температурой, расстройствами желудка и рвотой кровью.

В конце октября 2020 года группа международных ученых выяснила, что птицы и млекопитающие являются носителями до 850 тыс. вирусов, которые могут потенциально обрести форму пандемий.

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