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ФК «Тамбов» примет участие в матче Кубка России против «Локомотива»
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ФК «Тамбов» примет участие в матче Кубка России против «Локомотива»

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Футбольный клуб «Тамбов» примет участие в матче Кубка России против московского «Локомотива». Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

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Она пояснила, что клуб получил разрешение на регистрацию новых игроков.

«Заявку открыли, сейчас занимаемся заявкой новичков. «Тамбов» поедет на матч Кубка России», — приводит слова Коноваловой «РИА Новости».

Матч «Тамбов»–«Локомотив» запланирован на 21 февраля.

Футбольный клуб «Тамбов» испытывает финансовые трудности. Долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Уточняется, что «Тамбов» из-за долгов может сняться с розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Область не в состоянии помочь перекрывать долги клуба — это законодательно невозможно. Все деньги, которые клуб должен был получить от области в сезоне-2019/20, он получил. Этот бюджет разработал сам клуб. Но клуб финиширует с долгами, необоснованными долгами. И организация, которая имеет долги, не может получать бюджетную поддержку», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.

Ранее 16 февраля сообщалось, что матч 1/8 финала Кубка России между московским «Локомотивом» и футбольным клубом «Тамбов», который назначен на субботу, 20 февраля, находится под угрозой срыва. По информации «Известий», пока у «Тамбова» не набирается игроков даже для того, чтобы выйти на поле.

В конце января стало известно, что клубу грозит банкротство.

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