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«Тамбов» рискует пропустить матч 1/8 финала Кубка России

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Матч 1/8 финала Кубка России между московским «Локомотивом» и футбольным клубом «Тамбов», который назначен на субботу, 20 февраля, находится под угрозой срыва. По информации «Известий», пока у «Тамбова» не набирается игроков даже для того, чтобы выйти на поле.

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16 февраля общем собрании «Тинькофф Российской премьер-лиги» руководители клубов обсудили ситуацию и выполнение пунктов принятой ранее дорожной карты в отношении команды, терпящей финансовые трудности. Лига подтвердила, что досрочно выделит клубу средства, положенные от будущих обязательных выплат с коммерческих доходов. Обычно их перечисляют клубам по окончании сезона, но «Тамбов» их получит досрочно на погашение долгов.

Средства выделят при условии выполнения клубом остальных пунктов плана, среди которых — реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников. Какие альтернативные источники финансирования найдёт «Тамбов», пока не ясно.

Точно будет перечислен от РПЛ 51 млн рублей — столько полагается «Тамбову» от реализации коммерческих и телевизионных прав. При этом, как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство Российского футбольного союза может выделить клубу порядка 150–200 млн рублей.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков лично оплатил сбор команды в Крымске, где она сейчас находится. Там тренируются 12 футболистов клуба и несколько игроков, приехавших на просмотр. При этом не исключено, что клубу не хватит людей, чтобы выпустить на поле необходимые 11 человек. Это подтвердил источник в самом клубе, источник в РПЛ и представитель одного из футболистов. Клубу нужно снять запрет на дозаявки новичков, который наложен Палатой по разрешению споров РФС, удовлетворившей жалобы футболистов на задолженности по зарплатам и премиальным.

По данным «Известий», игроки готовы отозвать свои заявления и позволить клубу дозаявить людей, чтобы доиграть сезон. Но только при гарантиях последующих выплат долгов.

«Тамбов» вышел в РПЛ весной 2019 года. Это первое попадание команды из одноименного города и области в высший эшелон российского футбола. О том, что клубу грозит банкротство, стало известно в январе.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 16 февраля «Физкультбюджет: «Тамбов» рискует не сыграть в 1/8 финала Кубка России».

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