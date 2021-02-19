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Минфин РФ предложил провести индексацию акцизов в 2024 году на 4%

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Минфин России предложил провести ежегодную плановую индексацию акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4%. Об этом говорится в подготовленном ведомством законопроекте, который направлен на выполнение положений основных направлений налоговой политики на 2021–2023 годы (есть в распоряжении «Известий»).

Копайте ваши денежки: в РФ появится налог на старательскую деятельность
Он коснется всех граждан, которые планируют законно добывать драгметаллы

«Законопроект содержит как меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, так и меры, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса», ― отметил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, в документе предлагаются некоторые новации по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, а также результативности инвестиционных налоговых льгот. Кроме того, предусмотрены донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур.

Так, в числе предлагаемых мер, помимо индексации акцизов, также значится сохранение по инициативе регионов действующего 50-процентного ограничения на перенос убытков при исчислении налога на прибыль. Подчеркивается, что это позволит повысить сбалансированность бюджетов субъектов РФ и компенсировать предусмотренное на аналогичный период перераспределение этого налога из регионального в федеральный бюджет.

Помимо этого, в Минфине предложили провести в 2024 году корректировку индикативных цен бензина и дизельного топлива для расчета демпфера, предусматривающая их индексацию на 1%.

Ранее в этот день стало известно, что в России может появиться налог на старательскую деятельность. Отмечалось, что он коснется всех граждан, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной для этих целей онлайн-платформе.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина, соответствующий законопроект должен быть представлен в правительство в сентябре и внесен в ГД в ноябре текущего года, подтвердив разработку документа.

17 февраля сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, и, в случае если по ним положен налоговый вычет, получить его нажатием одной кнопки.

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