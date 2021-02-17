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Россияне увидят свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС

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Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, и в случае если по ним положен налоговый вычет — получить его нажатием одной кнопки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФНС по итогам заседания расширенной коллегии.

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«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — приводит ведомство слова главы ведомства Даниила Егорова.

На коллегии он сообщил, что с марта в России запустят технологию по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Это должно сократить сроки возврата денег до 1,5 месяца. Егоров добавил, что новинка тестируется и для вычетов на лекарства.

Он рассказал, что 2020 год подтвердил правильность взятого ведомством 10 лет назад курса на онлайн-сервисы. Егоров напомнил, что сейчас в мобильном приложении на сайте налоговой каждому гражданину доступна услуга по заполнению 3-НДФЛ «буквально в три клика», пишет ТАСС.

Глава ведомства поручил создать сервис, который позволит гражданам получать наиболее востребованные налоговые вычеты по НДФЛ в проактивном режиме.

В настоящее время Госдума рассматривает проект закона об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по НДФЛ. По нынешним правилам, чтобы получить вычет, необходимо подать налоговую декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами. После этого гражданин может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.

По новым правилам человек сможет контактировать с ФНС через личный кабинет на сайте. Сотрудники налоговой сами будут проверять право на вычет по автоматизированной информационной системе. Таким образом, заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы будет не нужно.

В Минфине считают, что новые правила позволят сократить сроки возврата средств гражданам и снизить издержки банков как налоговых агентов.

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