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В России готовят налог на старательскую деятельность

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В России может появиться налог на старательскую деятельность. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет подготовлен Минфином. Он коснется всех граждан, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной для этих целей онлайн-платформе.

— Согласно срокам его подготовки, законопроект должен быть представлен в Правительство в сентябре и внесен в ГД — в ноябре текущего года, — подтвердили «Известиям» разработку документа в пресс-службе Минфина.

При этом в министерстве уточнили, что законопроект является сопутствующим к инициативе Минвостокразвития.

— Сначала необходимо принятие закона о старательской деятельности, которое бы определяло это понятие. Автором соответствующего законопроекта является Минвостокразвития России, поэтому о его судьбе необходимо уточнять в этом ведомстве, — подчеркнули в пресс-службе.

Законопроект Минвостокразвития «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был разработан еще в мае прошлого года по поручению президента России Владимира Путина. Как объясняет само ведомство, он позволит легализовать добычу золота частными лицами на дальневосточных и арктических территориях. Согласно документу, планируется создать онлайн-систему старательской деятельности, через которую жители дальневосточных и арктических регионов смогут, зарегистрировавшись как индивидуальные предприниматели, выбирать участки земли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Копайте ваши денежки: в РФ появится налог на старательскую деятельность

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