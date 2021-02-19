Кафельников дал прогноз на матч между Медведевым и Джоковичем

Экс-теннисист Евгений Кафельников в пятницу, 19 февраля, поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем, которые встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Что касается ожиданий от финала, то здесь 51 на 49 в пользу Джоковича. Почему? Потому что это Джокович, а не Вася Пупкин. На финале Большого шлема серб будет как никогда настроен, потому что наверняка подсознательно у него одна идея — закончить свою карьеру с наибольшим количеством выигранных «Шлемов»», — цитирует Кафельникова Sport24.

Ранее в пятницу сообщалось, что Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса и вышел финал Australian Open, пишет «Газета.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 7:5 в пользу 25-летнего россиянина — это его 20-я победа в серии матчей. При этом в финал Australian Open Медведев вышел впервые в карьере.

21 февраля он сыграет с первой ракеткой мира Джоковичем, который накануне обыграл россиянина Аслана Карацева.

Серб заявлял об интересе к матчу между Медведевым и Циципасом, назвав россиянина лучшим игроком в туре в последние несколько месяцев.

Медведев и Джокович уже встречались на Открытом чемпионате Австралии — на стадии четвертого круга в 2019 году. Тогда Медведев уступил сопернику в четырех сетах.