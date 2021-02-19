Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
В России разработали сервис для отслеживания операций с криптовалютами
Экономика
Росфинмониторинг совместно с ФАС выявили порядка 270 картельных сговоров
Мир
Рябков допустил проведение переговоров с США по СВПД в ближайшие дни
Мир
РФПИ сообщил о регистрации «Спутника V» в Сан-Марино
Культура
Исторический музей проведет бесплатные экскурсии перед Днем защитника Отечества
Наука
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса
Общество
Непогода в Крыму продлится до воскресенья
Спорт
Звезда ММА Александр Волков назвал ключевую ошибку Кокляева
Мир
Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

Кафельников дал прогноз на матч между Медведевым и Джоковичем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-теннисист Евгений Кафельников в пятницу, 19 февраля, поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем, которые встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Карта тройки: как наши теннисисты творят историю в Австралии
В 1/4 финала «Большого шлема» впервые вышли три российских спортсмена

«Что касается ожиданий от финала, то здесь 51 на 49 в пользу Джоковича. Почему? Потому что это Джокович, а не Вася Пупкин. На финале Большого шлема серб будет как никогда настроен, потому что наверняка подсознательно у него одна идея — закончить свою карьеру с наибольшим количеством выигранных «Шлемов»», — цитирует Кафельникова Sport24.

Ранее в пятницу сообщалось, что Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса и вышел финал Australian Open, пишет «Газета.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 7:5 в пользу 25-летнего россиянина — это его 20-я победа в серии матчей. При этом в финал Australian Open Медведев вышел впервые в карьере.

21 февраля он сыграет с первой ракеткой мира Джоковичем, который накануне обыграл россиянина Аслана Карацева.

Серб заявлял об интересе к матчу между Медведевым и Циципасом, назвав россиянина лучшим игроком в туре в последние несколько месяцев.

Медведев и Джокович уже встречались на Открытом чемпионате Австралии — на стадии четвертого круга в 2019 году. Тогда Медведев уступил сопернику в четырех сетах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021