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В РФ рассмотрят возможность досрочного строительства трассы Казань-Екатеринбург

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Власти России рассмотрят возможность строительства трассы от Казани до Екатеринбурга раньше 2030 года. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказал зампред правительства России Марат Хуснуллин.

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«Мы рассматриваем различные варианты, за счет чего можно было бы ускорить строительство трассы Казань–Екатеринбург, где найти дополнительные деньги. Пока это в стадии проработки, мы этот вопрос рассматриваем и на уровне правительства будем выносить этот вопрос. Если найдем финансовые источники, то, я считаю, это обязательно нужно делать», — отметил он.

Ранее в этот же день Хуснуллин сообщил, что одну из важнейших для Уральского федерального округа автодорогу — Екатеринбургскую кольцевую (ЕКАД) — могут достроить раньше запланированного срока. Он подчеркнул, что успешное освоение федеральных средств позволило региону рассчитывать на выделение в 2021–2023 годах еще более 9 млрд рублей из федерального бюджета.

В ноябре 2020 года Хуснуллин отметил, что на строительство автодорог в стране в ближайшие три года планируется привлечь 1 трлн рублей внебюджетных средств.

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