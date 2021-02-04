Транспортные средства: власти прорабатывают платный проезд по дорогам Москвы

Власти прорабатывают введение платного проезда по дорогам Москвы и Подмосковья. Информация об этом содержится в стратегии развития транспортной системы региона , подготовленной по заказу АНО «Дирекция Московского транспортного узла» (есть в распоряжении «Известий»). Ее утверждение ожидается в I квартале 2021 года, сообщили в ДМТУ. Система предполагает использование модели покилометровых платежей, администрируемых бесконтактно по дифференцированным ставкам, включая нулевую, и зависящим от типа транспортного средства (ТС), категории платного участка дороги, места и времени поездки . Проект стратегии поступил в Минтранс и дорабатывается с учетом позиций причастных ведомств, сказали «Известиям» в министерстве. При этом там подчеркнули: реализация инициативы возможна только после 2030 года.

Добавят стоимости

В Москве и области предложили разработать и внедрить концепцию гибкой платности проезда по автодорогам, следует из стратегии развития транспортной системы Московского региона до 2035 года (есть в распоряжении «Известий»). Документ был направлен в Минтранс и правительствам Москвы и Московской области 30 декабря, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Дирекции Московского транспортного узла». Там отметили, что его утверждение ожидается в I квартале 2021 года.

В Минтрансе «Известиям» сказали, что проект стратегии поступил в министерство и сейчас дорабатывается с учетом позиций причастных ведомств. Предложение о внедрении системы гибкой платности за проезд по автодорогам Москвы и области является лишь одним из направлений дальнейшего развития Московского транспортного узла . В Минтрансе подчеркнули, что в актуальной версии проекта стратегии речь идет о подготовке пилота бесконтактного взимания платы пропорционально протяженности поездки лишь на нескольких автодорогах Москвы и области. Основной задачей такой системы является перераспределение трафика в течение суток, создание дополнительных стимулов для переключения автомобилистов на общественный транспорт, а также более привлекательных условий для строительства платных автодорог.

— Это отдаленная перспектива, реализация которой возможна только за горизонтом 2030 года. Кроме того, актуальный проект стратегии не содержит конкретного регламента внедрения такой системы, — отметили в Минтрансе.

Транспортные средства Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Для реализации предложенной меры требуются детальный экономический расчет и проработка с заинтересованными ведомствами и общественностью, сказали в министерстве. По словам его представителя, в обязательном порядке должна учитываться экономическая целесообразность такого решения, его влияние на благосостояние граждан . В Минтрансе также напомнили, что в соответствии с действующим законодательством перевод той или иной автодороги в режим платной эксплуатации может быть выполнен только при наличии бесплатной альтернативы.

В дептрансе Москвы «Известиям» сказали, что стратегия поступала в ведомство в рабочем порядке. Там также добавили, что инициатива платного проезда по автодорогам города в департаменте транспорта столицы не обсуждалась. «Известия» направили запрос в дептранс Московской области.

Разработку стратегии заказала АНО «Дирекция Московского транспортного узла» (ДМТУ) , созданная в 2011 году с целью координации федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти города Москвы и Подмосковья при реализации мероприятий по развитию МТУ. Победителем конкурса по разработке стратегии был выбран Центр экономики инфраструктуры, говорится на сайте ДМТУ. К работе над документом были привлечены ведущие проектные институты Москвы и Подмосковья, а также эксперты в области транспортного планирования, уточнили в ДМТУ.

Выйдут на тест

Стратегия предусматривает тестовое внедрение системы гибкой платности (e-road pricing) за перемещение на личном автомобиле по уличной дорожной сети Москвы и городов Московской области . E-road pricing предполагает использование модели покилометровых платежей, администрируемых бесконтактным образом по дифференцированным ставкам, включая нулевую, зависящим от типа транспортного средства, категории платного участка дороги, места и времени совершения поездки. В документе говорится, что население с низкими доходами должно иметь возможность бесплатного проезда по платным участкам, например через организацию определенных временных интервалов. Также предусмотрен бесплатный проезд для отдельных категорий граждан.

Транспортные средства Фото: Pixabay

В качестве обоснования идеи в стратегии приводится довод о том, что стоимость владения и поездок на личном авто, включая транспортный налог, акцизы за топливо, платежи за парковку в крупных городах, находятся в России на одном из минимальных уровней в мире . Значительная часть автодорожной инфраструктуры финансируется из общих доходов бюджета, что не позволяет обеспечивать необходимые темпы ее развития. Одним из наиболее значимых источников финансирования дорог выступают акцизы, которые не имеют значительного долгосрочного потенциала роста , отмечается в документе. Его авторы спрогнозировали, что переключение на платные трассы будет выше, если сократится разница со стоимостью проезда по другим дорогам.

Справка «Известий» Согласно данным компании TomTom, в 2020 году Московская городская агломерация заняла первое место в мировом рейтинге загруженности дорог. При этом общий уровень ее загруженности снизился с 59% в 2019-м до 54% в прошлом году, а загруженность автомагистралей сократилась на 5%. Ежедневно московские автомобилисты простаивают в дорожных заторах от 22 до 30 минут, говорится в исследовании.

Этапное внедрение

Согласно версии стратегии, которая есть в распоряжении «Известий», до 2025 года планируется создать прототип системы расчета и сбора покилометровой платы за проезд по автомобильным дорогам легковушек и автобусов , с дифференциацией тарифа в зависимости от различных параметров поездки (время суток, протяженность поездки, категория дорог и др.). В документе также говорится о запуске мониторинга пробега легковых машин и моделирования начисления платы на пилотном участке дороги.

Запуск эксперимента по бесконтактному взиманию платы за проезд пропорционально протяженности поездки на нескольких автодорогах Москвы и Московской области намечен до 2025 года. Позднее будет внедрен пилот по e-road pricing на всех новых автодорогах столицы и области, а на последнем этапе — к 2030 году — на всех магистральных автодорогах Москвы и Подмосковья.

В Минтрансе отметили: данная идея присутствовала в проекте стратегии, но в ходе согласований и проработки проекта с причастными ведомствами эти мероприятия из текста исключены .

— Согласование проекта до настоящего времени не завершено. Документ продолжает дорабатываться с учетом поступающих замечаний и предложений, — добавили в ведомстве.

Транспортные средства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам вице-президента Центра экономики инфраструктуры Павла Чистякова, сейчас для автовладельцев все дороги и так являются платными за счет акцизов. С ускорением распространения электротранспорта потребление моторного топлива, акцизы с которого являются основным источником финансирования строительства новых дорог, сократится. Система e-road pricing выступит альтернативным источником поступления средств для строительства автодорог.

— Внедрение системы если и будет происходить, то медленно и в пилотном режиме, на небольших участках дорог. До 2030 года москвичам можно не переживать по поводу дополнительных платежей за проезд, — отметил эксперт.

Равнение на Сингапур

Предлагаемая для Москвы система очень похожа на действующую сегодня в Сингапуре. В этой стране брать плату за проезд по дорогам начали еще в 1975 году . Сначала была запущена система зональных пропусков (ALS), при которой все транспортные средства, въезжающие в центр города, должны были иметь платные бумажные лицензии. После десятилетия планирования и девяти месяцев тестирования действующий механизм в 1998 году был заменен на бесконтактную систему Electronic Road Pricing (ERP) . При ней технология радиочастотной идентификации (RFID) позволяет автоматически списывать сбор в зоне платного въезда с любого транспортного средства при пересечении им рамки с RFID-меткой, главное — установить транспондер.

Транспортные средства Система взимания платы за проезд по городским дорогам в Сингапуре Фото: Global Look Press/Jochen Tack/imagebroker

Система ERP позволяет точно определять перегруженные участки дорог и менять стоимость сбора и часы, когда взимается плата, в зависимости от текущих условий движения. Таким образом, стоимость может как увеличиваться, так и уменьшаться. Она способствует ограничению использования транспортных средств и тем самым оптимизирует перегруз дорожной сети, стимулируя водителей пересматривать время поездок, маршруты или способ передвижения.

Система платного въезда в центр города используется сегодня также в Стокгольме, Милане, Юрмале, Сан-Франциско, Лондоне. Действует она и в Норвегии.