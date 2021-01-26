Сочинить развязку: как новый путепровод объединил разделенные Химки

Репинская развязка — важный инфраструктурный проект, ее запуск улучшит транспортное сообщение внутри Химок и позволит жителям экономить время в пути. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по итогам торжественной церемонии открытия нового путепровода через Ленинградское шоссе, в которой принял участие Владимир Путин . Президент сообщил, что власти и впредь планируют уделять внимание развитию дорожных проектов по всей стране. Это касается не только столицы и городов Подмосковья, но и в целом территорий от Дальнего Востока до Калининграда и Крыма. По словам главы РФ, к 2024 году планируется 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях страны довести до нормативного состояния .

Упростить жизнь

По уровню торжественности открытие транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М10 «Россия» и улицы Репина в Химках однозначно уступило предыдущим церемониям запуска инфраструктурных проектов. На этот раз Владимир Путин не стал садиться за руль «Ауруса», на котором он проехался в прошлом году по участку трассы «Таврида», или управлять КамАЗом, как это было в 2018-м во время проезда по Крымскому мосту. Приехав в Химки, президент выслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева и пообщался с участниками строительства новой развязки. После чего под аплодисменты главы государства и остальных присутствующих с места двинулись грузовики с российскими флагами.

— От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь, — поблагодарил президент строителей. — Химки разделены дорогой, Ленинградкой. С одной стороны 100 тыс. проживают, с другой стороны 60 тыс . И людям, конечно, очень тяжело было добираться, только один переход был. Сейчас ситуация поменялась благодаря вашим усилиям.

Основная задача развязки – соединить «старые» и «новые» Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города . Общая площадь транспортной развязки – порядка 40 тыс. кв. м. Протяженность основного хода составляет 0,8 км с путепроводом, длина которого — 158 м. Число полос движения по основному ходу – от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 км в час. Реализация объекта выполнена по линии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Любая новая развязка означает улучшение качества нашей жизни . Это экономия не только времени, но и ресурсов. Надеюсь, что реализация аналогичных проектов продолжится, — сказала «Известиям» депутат от Московской области Лидия Антонова.

Эта развязка была давно запланирована в рамках реконструкции Ленинградского шоссе. Однако только сейчас за счет того, что часть потоков переключилось на М11, получилось реализовать этот проект, рассказал «Известиям» директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константин Трофименко. По его словам, развязка значительно улучшит сообщение внутри Химок, поскольку Ленинградское шоссе фактически разрезало город на две части.

— Ленинградка имеет очень большое транзитное значение. Поэтому здесь можно было бы придумать какую-то более эффективную конструкцию с точки зрения пропуска потоков. Но тут надо было ее вписать фактически между жилыми домами . Поэтому, наверное, с этой точки зрения решение оптимальное. Ничего лучше нельзя было сделать, — пояснил эксперт.

Амбициозные планы

Во время торжественного мероприятия Владимир Путин вновь пообщался с сотрудницей АО «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» Яной Лопуховой, которая в апреле 2019-го посетовала на транспортные проблемы в Химках. К слову, именно после посещения научно-производственного объединения президент и дал поручение приступить к строительству путепровода в Подмосковье.

Глава РФ также сообщил о дальнейших планах властей по дорожному строительству и «сшиванию» страны. По его словам, к 2024 году власти намерены в 105 крупнейших агломерациях 85% дорог довести до нормативного состояния. Более того, к 2030-му в такое же состояние должны быть приведены дороги еще 51 агломерации . Деньги на реализацию проектов уже зарезервированы и будут ритмично выделяться, заверил он.

В связи с этим Владимир Путин подчеркнул, что дорожников ожидает большой объем работы, причем по всей стране . География инфраструктурных проектов весьма просторная – от Дальнего Востока до Калининграда и Крыма, уточнил он. При этом президент отметил достижения дорожников в прошлом году, когда весь мир столкнулся с необходимостью бороться с распространением коронавируса.

— Мы вновь ввели, по-моему, 915 км новых дорог, 7775 км отремонтировали – это федеральные дороги, а региональные – в два раза больше и по первому, и по второму показателю , — сообщил президент.

В течение последних 10 лет дорожная сеть в России очень сильно преобразовалась, считает Константин Трофименко . В частности, были ликвидированы многие спорные и узкие места. В целом, главные трассы в российских регионах сейчас находятся во вполне приличном состоянии. Хотя достаточно объектов по-прежнему требуют реконструкции , отметил эксперт. В правительстве недавно сообщили, что кабмин выделит 172 млрд рублей на ремонт и строительство региональных дорог в 76 субъектах.