Стройку Екатеринбургской кольцевой автодороги ускорят

Одну из важнейших для Уральского федерального округа автодорогу — Екатеринбургскую кольцевую (ЕКАД) могут достроить раньше запланированного срока, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Екатеринбург. Работы должны были закончиться в 2025 году, но могут завершиться в 2023-м.

«В прошлом году по поручению президента Владимира Путина мы дали дополнительное финансирование — 2 млрд рублей. Видим возможность закончить работу раньше срока. Мы рассмотрим обращение региона о выделении дополнительного финансирования. Я надеюсь, мы эту задачу решим, и дорога, которая запланирована была по контракту только к 2025 году — весь участок, будет построена раньше: один этап к 2022 году и один этап в 2023 году», — отметил Марат Хуснуллин.

Успешное освоение федеральных средств позволило региону рассчитывать на выделение в 2021–2023 годах еще более 9 млрд рублей из федерального бюджета.

«Темпы достаточно приличные, подрядчики известные и надежные, поэтому, если будут вперед сдвинуты деньги, есть все предпосылки для того, чтобы дорога была закончена раньше», — сказал полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, строительство ЕКАД — самый крупный проект по развитию автодорог Свердловской области.

«Его завершение позволит вывести за пределы Екатеринбурга транзитный грузовой транспорт, существенно разгрузить улично-дорожную сеть уральской столицы», — сказал губернатор.

Это положительно скажется и на экологической обстановке в Екатеринбурге, на снижении аварийности на городских дорогах и качестве жизни горожан, добавил Евгений Куйвашев.

ЕКАД проектной протяженностью 94,3 км строится с 1994 года. После ввода в эксплуатацию финального участка трассы и ее замыкания ЕКАД объединит в единый транспортный каркас федеральные дороги Пермь–Екатеринбург, Екатеринбург–Шадринск–Курган и Екатеринбург–Тюмень, а также подъезд к Екатеринбургу от автодороги «Урал».