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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье

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Специалисты Гидрометцентра объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Подмосковье, причиной названы аномальные морозы. Это следует из данных карты, опубликованной на сайте организации в пятницу, 19 февраля.

Тревожное состояние: в Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Это вызвано аномальными морозами и снегопадами

При «оранжевом» уровне погода опасна, возрастает вероятность стихийных бедствий на объектах энергоснабжения, нанесения ущерба.

«19–20 февраля на большей части округа аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7–12 °C», — предупредили синоптики. Также в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности до 13:00 21 февраля из-за гололеда.

Из-за надвигающихся аномальных морозов в Москве подняли температуру в системе отопления. По прогнозам, в выходные в столице ожидается мороз до –27 градусов, днем — 22–24 градуса мороза.

Накануне в Московской области автомобилистов попросили отказаться от поездок на личном транспорте в праздничные выходные из-за снегопада и резких скачков температур.

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