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Водителей в Подмосковье попросили отказаться от поездок в выходные из-за снегопада
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Водителей в Подмосковье попросили отказаться от поездок в выходные из-за снегопада

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В Московской области автомобилистов попросили отказаться от поездок на личном транспорте в праздничные выходные из-за снегопада и резких скачков температур. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта.

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней ожидается неустойчивая погода. Так, в ночь на субботу, 20 февраля, температура воздуха может опуститься до -30 градусов, а днем — повыситься до -10 градусов. В регион приходит очередной циклон, который может принести кратковременное повышение температуры и снегопад, однако не такой сильный, как предыдущий.

Из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах ожидается гололедица, пишет РИАМО.

Кроме того, в течение выходных и праздничных дней регион ждет «барическая пила», то есть, скачки атмосферного давления. Каждые сутки показатели барометров будут меняться почти на 10 мм рт. ст. Это может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей, пишет агентство городских новостей «Москва». В эти дни рекомендуется отказаться от физических нагрузок, избегать стрессов и переутомления, спать не менее восьми часов. Кроме того, нежелательно садиться за руль.

По возможности водителей региона попросили отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт. В случае, если придется сесть за руль, необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, отмечает телеканал «360».

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что не нужно парковать машины на проезжей части, поскольку это ухудшает дорожно-транспортную ситуацию, создает заторы и создает риск ДТП, а также мешает дорожным и коммунальным службам проводить работы по уборке территории.

Ранее 18 февраля главный кардиолог минздрава Московской области Мария Глезер рассказала, как свести к минимуму негативное влияние «барической пилы» на здоровье. Так, людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, нужно контролировать показатели давления и пульса. Глезер посоветовала минимизировать выходы на улицу и отказаться от посещения людных мест.

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