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В Москве из-за морозов подняли температуру в системе отопления

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Из-за надвигающихся аномальных морозов в Москве подняли температуру в системе отопления. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

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«Коммунальщики постепенно поднимают температуру в системе отопления города. Сейчас температура… максимальная — 130 градусов», — приводит «Москва 24» сообщение ведомства.

Данные меры помогут сохранить тепло в домах москвичей во время похолодания, которое синоптики обещают в ближайшие дни. По прогнозам специалистов, в выходные в столице ожидается мороз до -27 градусов, днем — 22–24 градуса мороза, отмечает телеканал «360».

Как пишет REGNUM, в Московской области и других регионах ЦФО объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. В Подмосковье он будет действовать до субботы, 20 февраля. Температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы, уточняет агентство городских новостей «Москва». В Москве сохраняется предупреждение из-за гололедицы — «желтый» уровень опасности продлен до 11:00 20 февраля.

Также 18 февраля сообщалось, что в Московской области автомобилистов попросили отказаться от поездок на личном транспорте в праздничные выходные из-за снегопада и резких скачков температур.

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