Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
В России разработали сервис для отслеживания операций с криптовалютами
Экономика
Росфинмониторинг совместно с ФАС выявили порядка 270 картельных сговоров
Мир
Рябков допустил проведение переговоров с США по СВПД в ближайшие дни
Мир
РФПИ сообщил о регистрации «Спутника V» в Сан-Марино
Культура
Исторический музей проведет бесплатные экскурсии перед Днем защитника Отечества
Наука
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса
Общество
Непогода в Крыму продлится до воскресенья
Спорт
Звезда ММА Александр Волков назвал ключевую ошибку Кокляева
Мир
Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

Эксперт объяснил призывы ЦБ ускорить подключение банков к сервисам СБП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причина того, что Центробанк России призвал банки поспешить с подключением к сервисам Системы быстрых платежей (СБП), связана с внедрением цифрового рубля. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Как пояснил эксперт, для того чтобы внедрить и запустить цифровой рубль, каждая кредитная организация должна быть подключена ко всем технологиям и сервисам СБП, так как в том числе и на их основе будут осуществляться расчеты по цифровой валюте. По его мнению, именно поэтому в настоящее время Центробанк «посылает участникам рынка сигналы», указывая на первостепенность проектов в области цифровизации.

Не всё коду масленица: оплата по QR в системе быстрых платежей буксует
Развитие сервиса ЦБ тормозит небольшое количество подключенных банков и недоработка клиентского функционала в приложениях

Домащенко добавил, что, учитывая эффективность и высокую квалифицированность цифрового блока ЦБ России во внедрении этой системы, регулятор требует такого же темпа и от подведомственных ему структур.

Эксперт также предположил, что «давление» на коммерческие банки по подключению сервисов СБП происходит «с подачи кураторов на местах», которые видят риски невыполнения установленных мер в срок. При этом, с другой стороны, действия Центробанка могут быть аргументированы необходимостью сделать более плавным и безопасным переход кредитных организаций к сервисам Системы быстрых платежей.

Кроме того, Домащенко назвал причины того, почему банки со своей стороны тянут с подключением к СБП. Так, по его мнению, это связано с отсутствием у кредитных организаций квалифицированных ресурсов для оперативного реагирования на все решения регулятора или же переносом на более поздние сроки, исходя из собственных приоритетов.

Ранее в этот день стало известно, что ЦБ России призвал банки ускорить переход на Систему быстрых платежей. Отмечалось, что в Центробанке обеспокоены тем, что многие банки запланировали внедрение сервиса на крайние сроки, и попросили ускорить этот процесс.

Также в регуляторе подчеркнули, что от несоблюдения банками сроков внедрения системы страдают их клиенты, которые лишены возможности осуществлять платежи через СБП.

2 февраля сообщалось, что ритейлеры не могут считать оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей из-за недоработки банками функционала своих мобильных приложений и неудобного клиентского функционала.

В письме Ассоциации компаний интернет-торговли в ЦБ также говорилось о том, что клиентский путь необходимо упростить с помощью единого приложения, к которому в обязательном порядке следует подключить все банки.

Национальной системе платежных карт (НСПК) указывалось, что на тот момент оплату по QR-кодам в СБП предлагали 37 банков в 69 тыс. торговых точках.

Системно значимым кредитным организациям необходимо подключить сервисы к 1 октября 2021 года, банкам с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го. Эти сроки были установлены еще в ноябре 2020 года. На расширение функционала СБП банкам понадобится не менее 35–60 дней.

Сервис, позволяющий совершать переводы между счетами разных банков по телефонному номеру, был запущен ЦБ в начале 2019 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021