Эксперт объяснил призывы ЦБ ускорить подключение банков к сервисам СБП

Причина того, что Центробанк России призвал банки поспешить с подключением к сервисам Системы быстрых платежей (СБП), связана с внедрением цифрового рубля. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Как пояснил эксперт, для того чтобы внедрить и запустить цифровой рубль, каждая кредитная организация должна быть подключена ко всем технологиям и сервисам СБП, так как в том числе и на их основе будут осуществляться расчеты по цифровой валюте. По его мнению, именно поэтому в настоящее время Центробанк «посылает участникам рынка сигналы», указывая на первостепенность проектов в области цифровизации.

Домащенко добавил, что, учитывая эффективность и высокую квалифицированность цифрового блока ЦБ России во внедрении этой системы, регулятор требует такого же темпа и от подведомственных ему структур.

Эксперт также предположил, что «давление» на коммерческие банки по подключению сервисов СБП происходит «с подачи кураторов на местах», которые видят риски невыполнения установленных мер в срок. При этом, с другой стороны, действия Центробанка могут быть аргументированы необходимостью сделать более плавным и безопасным переход кредитных организаций к сервисам Системы быстрых платежей.

Кроме того, Домащенко назвал причины того, почему банки со своей стороны тянут с подключением к СБП. Так, по его мнению, это связано с отсутствием у кредитных организаций квалифицированных ресурсов для оперативного реагирования на все решения регулятора или же переносом на более поздние сроки, исходя из собственных приоритетов.

Ранее в этот день стало известно, что ЦБ России призвал банки ускорить переход на Систему быстрых платежей. Отмечалось, что в Центробанке обеспокоены тем, что многие банки запланировали внедрение сервиса на крайние сроки, и попросили ускорить этот процесс.

Также в регуляторе подчеркнули, что от несоблюдения банками сроков внедрения системы страдают их клиенты, которые лишены возможности осуществлять платежи через СБП.

2 февраля сообщалось, что ритейлеры не могут считать оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей из-за недоработки банками функционала своих мобильных приложений и неудобного клиентского функционала.

В письме Ассоциации компаний интернет-торговли в ЦБ также говорилось о том, что клиентский путь необходимо упростить с помощью единого приложения, к которому в обязательном порядке следует подключить все банки.

Национальной системе платежных карт (НСПК) указывалось, что на тот момент оплату по QR-кодам в СБП предлагали 37 банков в 69 тыс. торговых точках.

Системно значимым кредитным организациям необходимо подключить сервисы к 1 октября 2021 года, банкам с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го. Эти сроки были установлены еще в ноябре 2020 года. На расширение функционала СБП банкам понадобится не менее 35–60 дней.

Сервис, позволяющий совершать переводы между счетами разных банков по телефонному номеру, был запущен ЦБ в начале 2019 года.