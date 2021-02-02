Оплата по QR-кодам в Системе быстрых платежей забуксовала

На данный момент ритейлеры не могут считать оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП) полноценной альтернативой торговому эквайрингу из-за недоработки банками функционала своих мобильных приложений и неудобного клиентского функционала. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес ЦБ (есть у «Известий»).

В АКИТ предлагают проводить транзакции напрямую через приложение СБП, что позволит клиентам быть обособленными от банковских экосистем. В документе подчёркивается, что следует установить регуляторную обязанность банков принимать приложение СБП.

— Обязательство по подключению к системе необходимо, поскольку есть риски, что ряд банков, в том числе системообразующих, не заинтересованы во внедрении СБП. У них в приоритете собственные платежные сервисы. Мы уже видим, как проходило присоединение к переводам по номеру телефона через СБП — некоторые финансовые организации значительно затягивали процесс, манкируя все сроки. При этом клиенты, которые не знают о системе, не могут её применить, поскольку для активации и использования нужно совершить целый ряд действий, — подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов.

Сейчас оплату по QR-кодам в СБП предлагают 37 банков в более чем 69 тыс. торговых точках. С 1 сентября 2019 года, когда функционал был запущен, россияне совершили порядка 900 тыс. С2В-платежей на сумму около 5 млрд рублей.

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Не всё коду масленица: оплата по QR в системе быстрых платежей буксует